Calciomercato Roma: il club apre al prestito con diritto di riscatto per Shomurodov. C'è anche il Verona

Col passare dei giorni si fa sempre più difficile la cessione a titolo definitivo di Eldor Shomurodov. Per questo, come scrive su twitter il giornalista Flavio Maria Tassotti, la Roma potrebbe lasciar partire l'uzbeko anche in prestito con diritto di riscatto. Oltre al Torino e al Lille, per l'ex Genoa spunta anche l'interesse dell'Hellas Verona, che dovrà sostituire l'infortunato Henry.

Capitolo #Shomurodov: l'#ASRoma comincia a cambiare idea e sta valutando di aprire al prestito oneroso senza obblighi. Al tavolo delle pretendenti ora c'è anche l'#HellasVerona. @CusanoTv pic.twitter.com/dbdwlPLFdQ — Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) January 23, 2023