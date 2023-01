Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Nacho: contatto con il difensore spagnolo

Oltre alle cessioni di Zaniolo e Karsdorp, Tiago Pinto proverà ad accontentare Josè Mourinho per quanto riguarda quel difensore centrale a lungo richiesto dal tecnico. Come scrive il portale dedicato al mercato, torna di moda in orbita giallorossa il nome di Nacho, lungamente accostato alla Roma negli anni passati. Il centrale spagnolo va in scadenza a giugno con il Real Madrid e ci sarebbero già stati i primi contatti. L'operazione resta comunque complessa dato che il calciatore, per l'estate, ha già in piedi una trattativa in fase avanzata con un club estero.

(tmw.com)

