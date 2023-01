MATTIOLI: "Zaniolo è confuso sul da farsi" - BALZANI: "La Roma è in crescita dalla partita contro il Genoa"

All'indomani del match vinto contro lo Spezia, sulle frequenze radiofoniche dell'etere romano continua ed essere caldo il tema Zaniolo. "Da anni sostengo che Zaniolo debba andare via da Roma per completare la sua formazione professionale." dice Tony Damascelli. Riccardo Trevisani concorda con il pensiero espresso da Mourinho: "Zaniolo? Non vi fate mettere in testa cose che non esistono, nel Brighton nessuno guadagna cifre simili e non è il Tottenham. Ha ragione Mourinho in pieno"

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La colpa non è soltanto di Zaniolo, che alla Roma ha dato due crociati. I contratti si fanno in due, anche le società fanno i loro interessi (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Da anni sostengo che Zaniolo debba andare via da Roma per completare la sua formazione professionale. Chiamarsi fuori in un momento così importante della stagione è un altro segno della sua debolezza caratteriale. La sua storia con la Roma è finita e non può essere trascinata fino a giugno (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contano i numeri: Zaniolo ha i gol di una riserva della Cremonese e in Premier quando devono spendere soldi guardano i dati, per questo poi investono su Mudryk (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Zaniolo non ha mai avuto una guida sicura che gli avrebbe dovuto illuminare la strada dal punto di vista comportamentale. Penso che sia confuso sul da farsi, una parte di lui non vorrebbe lasciare Roma (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ho visto una partita che mi ha ricordato quella col Feyenoord, non ho mai avuto la sensazione che la Roma potesse subire gol. Zaniolo? Non vi fate mettere in testa cose che non esistono, nel Brighton nessuno guadagna cifre simili e non è il Tottenham. Ha ragione Mourinho in pieno (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Di ieri mi prendo tutto il bene possibile, la Roma è in crescita dalla sfida col Genoa in Coppa Italia. Ho rivisto la cattiveria del percorso in Conference nella passata stagione (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)