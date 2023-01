I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'oro di Roma', Abraham 'rinato', El Shaarawy 'cento di questi giorni'

La Roma vince 2-0 a La Spezia e si porta momentaneamente a pari punti con l'Inter terzo in classifica, in attesa del match di stasera tra i nerazzurri e l'Empoli e di quello di domani tra Lazio e Milan. Protagonista al Picco, pur senza segnare, è stato Paulo Dybala, migliore in campo secondo i quotidiani. "L'oro di Roma. Con la Fiorentina due gol, qui due assist. E quando ha la palla è sempre pericoloso", scrive di lui La Gazzetta dello Sport. Superiore al 7 è anche il voto medio di Tammy Abraham, decisivo con la rete del definitivo 0-2. "Dopo aver aperto la strada al vantaggio romanista, l'inglese si invola sull'imbeccata di Dybala, fa un tunnel a Caldara e si regala un gol di grande pregio. È un giocatore rinato", è il giudizio del Tempo. Di Stephan El Shaarawy, infine, la rete che ha aperto la gara. "Suo il primo tiro nello specchio, che replica a metà primo tempo alzando la mira. Poi avvia e conclude l'azione dell'1-0 toccando anche la tripla cifra. Cento di questi giorni", si legge sul Romanista.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Leggo, Il Romanista)

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6,81

Ibanez 6,75

Celik 5,94

Cristante 6,44

Matic 6,56

Zalewski 6,5

Dybala 7,31

El Shaarawy 6,94

Abraham 7,19

Bove 6

Belotti SV

Camara SV

Solbakken SV

Mourinho 7,06

