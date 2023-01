Domani il Napoli, Zaniolo non convocato. Mourinho: "Vuole andare via da un mese". Visite mediche di Shomurodov con lo Spezia

Domani è il grande giorno. La Roma affronterà il Napoli allo Stadio Maradona alle ore 20:45 nel match valido per la ventesima giornata di Serie A. Dopo un silenzio durato due mesi, José Mourinho è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia di una partita e si è soffermato su molti temi tra cui la questione Nicolò Zaniolo, la trattativa per il rinnovo di Chris Smalling e il suo futuro. La Roma ha svolto questa mattina l'allenamento di rifinitura, mentre nel pomeriggio è partita verso Napoli.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Eldor Shomurodov lascerà la Roma, infatti oggi ha svolto le visite mediche con lo Spezia. Matias Vina invece andrà via solamente qualora arrivasse un nuovo difensore. In entrata interessano Guglielmo Vicario dell'Empoli ed Emil Holm dello Spezia.

DALL’INGHILTERRA: MOURINHO FRUSTRATO PER IL POCO SOSTEGNO FINANZIARIO ALLA ROMA, VUOLE TORNARE AL CHELSEA

IL MESSAGGERO - NICO RIFIUTA: FURIA ROMA

CORSPORT - VINA VIA SOLO SE ARRIVA UN ALTRO DIFENSORE

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI IN VANTAGGIO SULLA JUVENTUS PER HOLM, PUÒ RIENTRARE NELL’OPERAZIONE SHOMURODOV

TRIGORIA, RIFINITURA PRE NAPOLI: PRESENTE ZANIOLO, MA È FUORI DAI CONVOCATI. PINTO ASSISTE ALLA SEDUTA (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI CON L’EMPOLI PER VICARIO, PIACE ANCHE PARISI

CONFERENZA STAMPA, SPALLETTI: “CON LA ROMA SCONTRO DIRETTO, MOURINHO ALZA IL LIVELLO DEL CALCIO. TOTTI? ANCHE IO AVREI PIACERE DI PARLARE CON LUI”

CONFERENZA STAMPA, MOURINHO: “ZANIOLO VUOLE ANDARE VIA DA UN MESE. PENSO ALLA ROMA, NON AL MIO FUTURO. SMALLING? CONVINTO CHE SI TROVERÀ UN ACCORDO” (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: IN CORSO LE VISITE MEDICHE DI SHOMURODOV CON LO SPEZIA

TERMINI, ROMA IN PARTENZA PER NAPOLI: OK PELLEGRINI E VINA, ASSENTI ZANIOLO E KARSDORP. APPLAUSI E AUGURI PER MOURINHO (FOTO E VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24