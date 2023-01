AGRESTI: "Zaniolo? Scelta incomprensibile" - PRUZZO: "Mourinho è l’uomo giusto per risanare una rottura"

L'argomento più discusso in casa Roma è il futuro di Nicolò Zaniolo, dopo il 'no' del giocatore al Bournemouth. Secondo Roberto Pruzzo "Mourinho è l’uomo giusto per risanare una rottura, a meno che la società non decida davvero di fare scelte drastiche". "Zaniolo ha sbagliato. Non ci si può tirare fuori dalle partite in modo immotivato. Ha commesso un’ingenuità di cui ora paga le conseguenze anche la Roma", aggiunge Stefano Agresti.

"Penso che l'errore sia stato trattare un calciatore che ha un'errata percezione del mondo e di se stesso come gli altri", conclude Roberto Infascelli.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Bisognerebbe trovare il modo di andare avanti con Zaniolo. Mourinho è l’uomo giusto per risanare una rottura, a meno che la società non decida davvero di fare scelte drastiche (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La gestione della questione Zaniolo fa capire come la società e Mourinho viaggino su due binari paralleli. Non capisco il classe ‘99, non mi sembra che stia puntando sulla sua crescita da giocatore (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Zaniolo ha sbagliato. Non ci si può tirare fuori dalle partite in modo immotivato. Ha commesso un’ingenuità di cui ora paga le conseguenze anche la Roma. La sua scelta è stata incomprensibile (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi aspetto che oggi Mourinho affronti il caso Zaniolo alla sua maniera in conferenza stampa. Non è giusto pretendere che un calciatore vada a giocare dove non vuole. Nel caso in cui il classe ‘99 restasse a Roma, credo sarebbe stupido se la Roma lo mettesse fuori rosa (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non do nessuna colpa alla Roma. In estate c'era la Juventus e penso che il cortocircuito non dipenda da questa estate. Capisco quello che fa la Roma: cerca di tenersi l'eroe di Tirana, di puntare su di lui. Penso che l'errore sia stato trattare un calciatore che ha un'errata percezione del mondo e di se stesso come gli altri (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Alla storia che Zaniolo resterà fuori fino alla fine del campionato credo poco, vediamo l'evoluzione. Qui hanno tutti da perdere. Non andare a La Spezia è stato un autogol del giocatore, la Roma ha anche delle responsabilità. Se prima diceva che valeva 60 milioni ed ora 30, ha dimezzato il suo valore. Le parti hanno fatto errori gravissimi (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Se le cose su Zaniolo rimangono così, è una clamorosa sconfitta della Roma. Come il club ha gestito questa vicenda è ad un livello di superficialità che da una grande società non si può accettare. La sconfitta di Zaniolo è che, quando ha rotto con la Roma, si è trovato solo il Bournemouth alla porta e non una squadra che ritiene al suo livello (ROBETO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)