Calciomercato Roma: contatti con l'Empoli per Vicario, piace anche Parisi

La Roma, in attesa di risolvere la situazione di Nicolò Zaniolo, monitora il mercato anche in vista di giugno. Con Zaniolo out per scelta della società, Mourinho ha chiesto un calciatore con le sue caratteristiche ma a pochi giorni dalla fine della sessione è difficile trovare il profilo giusto.

Inoltre, secondo il sito del quotidiano, la Roma ha avviato i contatti con l'Empoli per Vicario e Tiago Pinto cerca di impostare la trattativa per l'estate, ma la concorrenza è numerosa. Con il club toscano si è parlato anche di Parisi, a cui la Roma vorrebbe affidare il posto in rosa di Spinazzola: l'esterno piace anche a Juventus, Lazio ed Inter. L'Empoli parte da una base di 20 milioni di euro.

(repubblica.it)

