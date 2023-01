Dall'Inghilterra: Mourinho frustrato per il poco sostegno finanziario alla Roma, vuole tornare al Chelsea

José Mourinho vuole tornare in Inghilterra nella prossima stagione, a causa della sua frustrazione per la mancanza di sostegno finanziario alla Roma. Lo afferma il tabloid, che spiega come il suo scenario ideale è rappresentato da quello che lo porterebbe per la terza volta al Chelsea. I rappresentanti dello Special One hanno fatto sapere al club londinese dell'interesse da parte del portoghese per la panchina dei Blues, che però hanno confermato la volontà di puntare su Graham Potter. Un'alternativa potrebbe essere rappresentata dal West Ham, viste le difficoltà di David Moyes, ma Mourinho non lascerebbe la Roma a metà stagione.

