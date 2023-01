Calciomercato Roma: giallorossi in vantaggio sulla Juventus per Holm, può rientrare nell'operazione Shomurodov

Il nome principale per la Juventus sulla fascia destra di difesa resta quello di Holm dello Spezia. Ma i bianconeri saranno costretti a cercare una rimonta, perché la Roma si sta muovendo in parallelo per lo svedese e sembra in fase di sorpasso. Shomurodov andrà in prestito allo Spezia. L'operazione potrebbe consentire alla Roma di mettere le mani pure su Holm, opzionando lo proprio all'interno dell'operazione Shomurodov: lo svedese classe 2000, la cui valutazione si aggira attorno ai 12 milioni, resta un obiettivo bianconero, ma il rischio è che la Roma abbia messo la freccia.

Secondo i media tedeschi, inoltre, la Juventus avrebbe chiesto informazioni su Benjamin Henrichs del Lipsia, profilo che piace ma costa parecchio: concorrenza, anche in questo caso, della Roma.

(Tuttosport)