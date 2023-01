Viña via solo se arriva un altro difensore

Ore decisive per Viña al Bournemouth. Ieri il direttore tecnico del club inglese ha incontrato in Italia i rappresentanti del difensore uruguaiano (non è ancora molto convinto di andare a giocare in una squadra che lotta per non retrocedere), che già da tempo ha chiesto a Mourinho di lasciarlo partire per giocare di più.

La trattativa è stata avviata qualche giorno fa, ma non è ancora chiusa. Tanto che il giocatore oggi potrebbe essere convocato per la trasferta di Napoli. I due club hanno trovato un accordo di massima, restano da limare alcuni dettagli. Il trasferimento dovrebbe avvenire in prestito oneroso per un milione, con diritto di riscatto fissato a circa 12. Nelle prossime ore l'operazione dovrebbe essere chiusa. Come quella di Shomurodov, che va in prestito secco allo Spezia per un milione e mezzo.

Prima di dare il via libera alla partenza di Viña, Mourinho aspetta che arrivi un altro difensore centrale. Lo aveva chiesto già dalla scorsa estate. Mancano solo tre giorni alla chiusura del mercato, non è facile trovare un'alternativa. Il profilo deve essere giovane. Piace il ventiduenne svedese dello Spezia, Emil Holm.

La Roma spera sempre di convincere Smalling a rinnovare il contratto che scade a giugno. A febbraio, dopo la chiusura del mercato, Pinto incontrerà il suo agente per definire l'accordo, che finora non è stato trovato, nonostante l'offerta della Roma di un nuovo biennale a circa cinque milioni complessivi. Il difensore inglese sta valutando la proposta presentata da Tiago Pinto. Il suo agente, James Featherstone, ha detto: «Continuiamo a dialogare con la Roma. Dopo la prestazione come migliore in campo nella finale del primo titolo europeo vinto dalla Roma dopo 61 anni, Chris è concentrato nel portare ancora altri successi in questa stagione». Smalling potrebbe lasciare la Roma solo a giugno. Non per l'Inter, che non ha mai presentato un'offerta, ma per tornare a giocare nella Premier.

