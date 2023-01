Alla vigilia del big match contro il Napoli, valido per la 20a giornata di campionato e in programma domani sera allo Stadio Maradona, la Roma si allena al mattino al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Secondo gli aggiornamenti dell'emittente televisiva, è presente anche Nicolò Zaniolo per l'allenamento odierno nonostante lo scontro totale con il club dopo il 'no' al Bournemouth.

(Sky Sport)