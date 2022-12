Wijnaldum torna parzialmente in gruppo, sospiro di sollievo per le condizioni Pellegrini e Smalling. Roma Femminile premiata in Campidoglio

Il ritiro in Portogallo continua. La Roma si è allenata quest'oggi in seguito alla vittoria per 1-0 contro il Casa Pia nella seconda amichevole in terra lusitana e la più grande sorpresa riguarda il ritorno di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese infatti ha lavorato parzialmente con il resto della squadra per poi proseguire con alcuni esercizi individuali. Presente anche Rui Patricio, impegnato precedentemente nel Mondiale in Qatar.

Ottime notizie anche dall'infermeria: i problemi fisici accusati da Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling durante il test con il Casa Pia non destano preoccupazione.

La Roma Femminile è stata premiata in Campidoglio per la super stagione disputata finora e per la storica qualificazione ai quarti di finale di Women’s Champions League.

