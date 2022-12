VIDEO - Dal ritorno di Wijnaldum col pallone a "Non ti lamentare Cristian", fino ai rigori ordinati da Mourinho: ecco l'allenamento odierno della Roma

Pomeriggio di allenamento ad alta intensità per la Roma nel ritiro portoghese. Una seduta incentrata su un lavoro fisico e tattico e che ha visto il preparatore Rapetti scatenato nell'incitare i giocatori e nel guidarli negli esercizi: "Non è possibile che un giocatore tenga la palla per due secondi senza pressione". Poi i richiami a Cristian Volpato: "Non ti lamentare Cristian, non ti lamentare. Gioca!". La seduta è proseguita con un partitella 4vs3 terminata in parità, e ancora il preparatore: "Un pareggio che accontenta tutti". Ad intervenire questa volta ci ha pensato però Josè Mourinho, che non contento del segno X ha ordinato i calci di rigore. Nella lotteria dei tiri dal dischetto si sono contraddisti Rui Patricio (che ha parato a Boer il rigore decisivo per la vittoria della squadra verde) e Vina, che ha ricevuto anche i complimenti dallo stesso Rapetti: "L'hai tirato meglio di Dybala in finale". Nota positiva dell'allenamento, inoltre, il ritorno parzialmente in gruppo di Wijnaldum: l'olandese è tornato a prendere confidenza anche con il pallone