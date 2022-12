Ritiro Portogallo, allenamento pomeridiano per la Roma: squadra diretta al campo. Presenti anche Rui Patricio e Wijnaldum (FOTO E VIDEO)

DA ALBUFEIRA MDR - Dopo l'amichevole di ieri vinta di misura contro il Casa Pia, allenamento pomeridiano per la Roma. Tra le novità, oltre a Rui Patricio tornato a disposizione dopo l'esperienza mondiale in Qatar, anche Gini Wijnaldum. Per chi ha giocato più minuti nel test di ieri, soltanto lavoro di scarico nel resort che ospita i giallorossi.

LIVE

15:05 - La squadra è diretta verso il campo di allenamento. Presenti anche Rui Patricio e Wijnaldum. Questa la lista dei giocatori che scenderanno in campo per la seduta odierna: Kumbulla, Mancini, Spinazzola, Vina, Shomurodov, Abraham, Volpato, Karsdorp, Camara, Rui Patricio, Wijnaldum e Boer.