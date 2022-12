Ritiro Portogallo: lavoro mattutino per Belotti, Tahirovic e Darboe. Rui Patricio raggiunge la squadra, nel pomeriggio seduta aperta

All'indomani della seconda amichevole disputata nel corso del ritiro in Algarve, vinta contro il Casa Pia per 1-0 grazie alla rete di Stephan El Shaarawy, i giallorossi che ieri hanno giocato di più svolgeranno lavoro di scarico in albergo. Belotti, Darboe e Tahirovic, invece, anche questa mattina lavorano al campo per recuperare dai rispettivi infortuni.

Nel pomeriggio, intorno alle 14.50, è prevista una seduta di allenamento aperta e Mourinho riabbraccerà anche Rui Patricio, arrivato questa mattina nel ritiro giallorosso.

LR24