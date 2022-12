Tappa in Campidoglio per la Roma Femminile. La formazione giallorossa di Alessandro Spugna è stata ricevuta alle 12.00 dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dall'Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda, Alessandro Onorato, per complimentarsi per la stagione finora svolta dalle ragazze giallorosse dopo la vittoria della Supercoppa italiana e la storica qualificazione ai quarti di finale di Women’s Champions League.

LR24