Qualcosa si muove per Rick Karsdorp. Secondo quanto scrivono dall'Olanda, infatti, il terzino giallorosso, che è sceso regolarmente in campo nelle amichevoli giocate dalla Roma in Portogallo, potrebbe fare ritorno in patria ma non al Feyenoord. Sul numero 2 giallorosso, infatti, c'è l'interesse dell'Ajax, che avrebbe messo nel mirino il giocatore in vista del mercato di gennaio.

(1908.nl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE