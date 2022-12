FOCOLARI: "Frattesi alla Roma operazione giusta" - ORSI: "Dybala riposato e motivato"

Tra mercato, l'attesa del ritorno di Dybala e il ritiro in Portogallo. "Frattesi alla Roma sarebbe un’operazione giusta, anche per Bove, che potrebbe dimostrare il suo valore al Sassuolo", dice Furio Focolari lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso. "Non credo che Frattesi possa arrivare alla Roma a gennaio", aggiunge Gianni Visnadi.

"Salta all’occhio la scarsa vena realizzativa ed è una pericolosa costante che non riesce a cambiare", conclude Antonio Felici parlando dell'amichevole col Casa Pia.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Dybala dovrebbe fare un sacrificio e anticipare al massimo il rientro per rimettersi in forma. Per Frattesi è il momento di fare un salto di qualità, ha delle caratteristiche molto utili alla Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma ritrova un Dybala riposato e motivato (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Quelli di Wijnaldum mi sembrano tempi un po’ troppo lunghi. Frattesi alla Roma sarebbe un’operazione giusta, anche per Bove, che potrebbe dimostrare il suo valore al Sassuolo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dybala sta alla Roma come Messi sta all’Argentina. I giallorossi non lo ritrovano in forma, la Joya ha bisogno di fare poche vacanze (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Non credo che Frattesi possa arrivare alla Roma a gennaio (GIANNI VISNADI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Premesso che le amichevoli interessano il giusto, rispetto alla partita di sabato contro il Cadice ieri abbiamo visto qualche piccolo passo in avanti contro il Casa Pia soprattutto dal punto di vista fisico. Ciò che però salta all’occhio è sempre la scarsa vena realizzativa ed è una pericolosa costante che non riesce a cambiare. La speranza è quella di trovare una squadra pronta dal punto di vista fisico per il 4 gennaio (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)