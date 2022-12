Roma: Frattesi da subito in cambio di Bove

Edoardo Bove e Davide Frattesi, due giocatori di qualità legati dall'amore per la Roma. Uno potrebbe andare via, l'altro sogna di ritornarci dopo le avventure che lo hanno aiutato a essere uno del migliori centrocampisti della Serie A. Bove sogna di diventarlo, magari facendo lo stesso percorso del ventitreenne neroverde: lasciando Trigoria per acquisire esperienza. Alla Roma è cresciuto tanto, ma ha avuto poco spazio per dimostrare il suo valore in campo. Ieri nella sfida contro il Casa Pia è stato comunque tra i migliori in campo.

Frattesi ha bisogno di consacrarsi in una big. In Emilia è diventato una certezza, trovando tanti estimatori. Ci hanno provato, nell’ordine, Juventus, Napoli, Brighton, ma la risposta è sempre stata la stessa: «Il mio desiderio è vestire di nuovo la maglia della Roma e tornare nella mia città». In questo modo Davide Frattesi si è confermato un grande tifoso giallorosso e, soprattutto, un fedele alleato per il gm della Roma Tiago Pinto con cui, in questi mesi, ha stabilito un’intensa e costruttiva comunicazione. Parole sincere, affettuose, e in grado di accendere una trattativa naufragata la scorsa estate per l’alta valutazione (35-40 milioni) fatta dal Sassuolo, ma rimasta nelle idee di Tiago Pinto, e ora pensata su nuove basi.

Quali? La possibilità di inserire il cartellino di Edoardo Bove all’interno di un affare che prevederebbe il prestito con obbligo di riscatto di Frattesi, da esercitare il prossimo giugno. L’interesse del Lecce per il giovane centrocampista di Mourinho non è affatto sfumato, anzi. Le parti restano in contatto e si risentiranno dopo le vacanze. Ma senza un’alternativa, Mourinho non darà il via libera alla partenza di Bove. Con l’affare Frattesi, invece, verrebbe superato il problema del sostituto. Senza dimenticare che la Roma abbasserà i costi dell’operazione scontando quel famoso 30% sulla futura rivendita. L’ultimo contatto tra le parti per sondare la disponibilità di Bove risale a dieci giorni fa. In quell’occasione è stato ribadito che il 20enne può essere ceduto solo con la possibilità di riacquisto da parte del club di Trigoria.

