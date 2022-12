La Roma torna a lavorare a Trigoria. Olimpico sold out contro il Bologna. Dybala: probabile rientro nella Capitale il 31 dicembre

L’attesa sta per terminare. Oggi pomeriggio la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo la mini vacanza per le festività natalizie. Ola Solbakken non si è ancora unito alla squadra, ma sta continuando a lavorare per farsi trovare al 100% in vista del 2 gennaio, quando si aggregherà alla corte di José Mourinho. Due giorni dopo invece la Roma affronterà il Bologna e lo Stadio Olimpico sarà nuovamente sold out.

Paulo Dybala è atteso nella Capitale nei prossimi giorni e probabilmente tornerà nella Città Eterna il 31 dicembre.

Questione calciomercato: la Juventus valuta Rick Karsdorp come soluzione last minute per la fascia destra, mentre Andrea Belotti potrebbe andare alla Fiorentina o al Galatasaray in caso di addio in estate. In entrata piace Cardoso dell'Internacional e sono previsti dei contatti nelle prime settimane di gennaio.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA, BELOTTI IN BILICO: IPOTESI FIORENTINA E GALATASARAY IN CASO DI ADDIO IN ESTATE

IFFHS: MOURINHO TRA I CANDIDATI COME MIGLIORE ALLENATORE PER CLUB DEL 2022

CALCIOMERCATO ROMA, NON SOLO I GIALLOROSSI SU FRATTESI: INTER INTERESSATA PER LA SESSIONE ESTIVA

INSTAGRAM: FISIOTERAPIA E PALESTRA PER SOLBAKKEN IN ATTESA DELLO SBARCO A ROMA (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA, KARSDORP RESTA NEL MIRINO DELLA JUVENTUS: SOLUZIONE LAST MINUTE PER I BIANCONERI

ROMA-BOLOGNA: SOLD OUT ANCHE LA PRIMA DEL 2023 (VIDEO)

TRIGORIA: SEDUTA POMERIDIANA ALLA RIPRESA. SMALLING E TAHIROVIC E IN GRUPPO, LAVORO CON IL PALLONE PER WIJNALDUM (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: A GENNAIO CONTATTI PER CARDOSO. SUL CENTROCAMPISTA DELL'INTERNACIONAL ANCHE SPEZIA E BETIS

DYBALA ATTESO A ROMA ENTRO LA FINE DELL'ANNO: PROBABILE RIENTRO IL 31 DICEMBRE

LR24