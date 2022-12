Roma-Bologna: sold out anche per la prima del 2023 (VIDEO)

Il 2023 della Roma si aprirà come si era chiuso il 2022, ovvero con il tutto esaurito dello Stadio Olimpico. Anche per la sfida contro il Bologna del prossimo 4 gennaio, infatti, sarà sold out. Sono ancora pochi, invece, i biglietti in vendita per la sfida di Coppa Italia del 12 gennaio contro il Genoa e per la partita di campionato contro la Fiorentina del 15 gennaio.