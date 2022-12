Calciomercato Roma, Belotti in bilico: ipotesi Fiorentina e Galatasaray in caso di addio in estate

Da gennaio tra i giocatori che dovranno cambiare marcia e convincere la Roma con le prestazioni c'è anche Andrea Belotti che, arrivato la scorsa estate, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive.

Se l'attaccante ex Torino, che finora ha segnato due gol in 17 presenze tra campionato ed Europa League, non dovesse essere confermato dalla Roma per lui potrebbero aprirsi due ipotesi per il futuro: Fiorentina e Galatasaray. Lo riporta il sito specializzato di calciomercato.

(calciomercato.it)

