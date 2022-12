Calciomercato Roma: a gennaio contatti per Cardoso. Sul centrocampista dell'Internacional anche Spezia e Betis

La Roma continua a seguire con grande interesse Johnny Cardoso, centrocampista dell'Internacional. Il classe 2001 ha da poco completato l'iter per ottenere il passaporto comunitario, motivo per cui fa gola a numerosi club europei. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, i giallorossi sarebbero pronti ad avviare i contatti con la società brasiliana durante le prime settimane di gennaio per imbastire la trattativa. Il calciatore statunitense non piace solamente alla Roma, ma anche a Spezia e Betis.

(ge.globo.com)

