IFFHS: Mourinho tra i candidati come miglior allenatore per club del 2022

C'è anche José Mourinho tra i candidati al premio di miglior allenatore per club del 2022 dell'IFFHS, International Federation of Football History & Statistics. Il portoghese, alla seconda stagione sulla panchina della Roma, ha condotto i giallorossi alla vittoria della Conference League, nella sua prima edizione, lo scorso 25 maggio a Tirana battendo in finale il Feyenoord.

L'organismo che si occupa di statistiche e record ha stilato una lista dei 15 allenatori in lizza per il riconoscimento: Carlo Ancelotti (Real Madrid), Jürgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City), Unai Emery (Villarreal/Aston Villa), Julian Nagelsmann (Bayern Monaco), Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt), José Mourinho (Roma), Luciano Spalletti (Napoli), Dorival Júnior (Ceará/Flamengo), Luiz Felipe Scolari (Athletico Paranaense), Abel Ferreira (Palmeiras), Hugo Ibarra (Boca Juniors), Walid Regragui (Wydad Casablanca), Brian Schmetzer (Seattle Sounders), Albert Riera (Auckland City).

