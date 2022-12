Dal prossimo 2 gennaio, Ole Solbakken sarà a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Il norvegese vuole farsi trovare subito pronto da Josè Mourinho, anche per questo il suo Santo Stefano è stato un giorno di lavoro. L'ormai ex Bodo, infatti, questa mattina si è allenato nel centro di fisioterapia Ladeklinikken in Norvegia. Palestra ed esercizi specifici per arrivare a Trigoria al top della condizione.