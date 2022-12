Trigoria: alle 15.00 la ripresa degli allenamenti

Dopo il ritiro in Algarve, dove la Roma ha disputato tre amichevoli, e il riposo per le festività natalizie, la squadra si ritroverà oggi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: l'appuntamento per i giocatori è alle 14.00 nel centro sportivo, prima dell'allenamento in programma alle 15.00. Il 4 gennaio la Roma riprenderà il cammino in campionato affrontando il Bologna all'Olimpico.