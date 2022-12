Calciomercato Roma, non solo i giallorossi su Frattesi: Inter interessata per la sessione estiva

Già seguito a lungo nella scorsa sessione estiva di calciomercato, tra gli obiettivi della Roma c'è Davide Frattesi, che potrebbe rappresentare un innesto già nel mercato di gennaio. Per abbassare la valutazione economica la Roma potrebbe inserire Edoardo Bove come contropartita tecnica.

Stando alle informazioni del sito dedicato alle trattative, sul centrocampista c'è da registrare anche l'interesse dell'Inter: Frattesi, però, difficilmente potrebbe essere un rinforzo per gennaio per i nerazzurri, ma in caso di addio di uno tra Barella e Calhanoglu a giugno la situazione potrebbe cambiare.

(tuttomercatoweb.com)

