Nonostante le buone impressioni date nel ritiro portoghese, resta in dubbio il futuro di Rick Karsdorp a Roma. Il terzino destro continua a piacere alla Juventus, ma non è la prima scelta per il club bianconero. Più facile che per l’olandese in bianconero se ne possa parlare a poche ore dal gong delle trattative.

(tuttosport.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE