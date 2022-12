-1 al ritiro in Portogallo, out Belotti. Mourinho: "L'obiettivo è giocare". Fumata grigia per Bove al Lecce

Giornata di vigilia in casa Roma. La squadra di José Mourinho ha svolto quest'oggi l'ultimo allenamento a Trigoria prima di volare in Portogallo, dove rimarrà dal 15 al 22 dicembre e affronterà il Cadice, il Casa Pia e l'RKC Waalwijk in amichevole.

L'allenatore giallorosso ha proprio parlato del ritiro e degli obiettivi da raggiungere durante questa settimana di lavoro. Non ci sarà Andrea Belotti, il quale è ancora ai box per la lesione muscolare rimediata nell'ultimo match di campionato contro il Torino.

Per quanto riguarda il calciomercato, nulla di fatto dopo l'incontro con il Lecce per Bove: fumata grigia, quasi tendente al nero e per il momento il centrocampista rimarrà nella Capitale.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

GASPORT - GINI A TRIGORIA, TEMPI RISPETTATI: LA ROMA E MOU NON VEDONO L’ORA

IL ROMANISTA - IL CONTRATTO È IN STAND-BY: ZANIOLO ORA È UN ENIGMA

DAL PORTOGALLO: MOURINHO IL PRESCELTO COME CT. NESSUNA IPOTESI DI DOPPIO INCARICO

NAINGGOLAN: “MONCHI HA ROVINATO LA ROMA”

INSTAGRAM: MATIC, VOLPATO, KUMBULLA, ABRAHAM E KARSDORP VINCONO LA PARTITELLA ODIERNA (FOTO)

FOTO E VIDEO - TRIGORIA: SEDUTA SOTTO LA PIOGGIA, ANCHE KARSDORP IN GRUPPO

LAROMA24.IT - ROMA, QUANTA SFORTUNA: GIALLOROSSI PRIMI IN SERIE A PER NUMERO DI PALI E TRAVERSE COLPITE

CALCIOMERCATO ROMA: SHOMURODOV PRIMO NOME PER L’ATTACCO DELLA CREMONESE. ANCHE IL TORINO RESTA INTERESSATO

BELOTTI, NIENTE RITIRO IN PORTOGALLO: I TEMPI DI RECUPERO SONO ANCORA LUNGHI

CALCIOMERCATO ROMA: FUMATA GRIGIA DOPO L’INCONTRO CON IL LECCE PER BOVE. PER IL MOMENTO RESTA NELLA CAPITALE

MOURINHO: “I CALCIATORI SONO MOTIVATI E CONCENTRATI. GLI OBIETTIVI DEL RITIRO IN PORTOGALLO? GIOCARE E RITROVARE LA CONDIZIONE FISICA” (VIDEO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24