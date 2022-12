Roma, quanta sfortuna: giallorossi primi in Serie A per numero di pali e traverse colpite

LAROMA24.IT (Emanuele Polzella) - La Roma ha chiuso la prima parte di stagione, segnata dall’interruzione per il Mondiale in Qatar, al settimo posto in classifica in Serie A. La squadra giallorossa ha peggiorato il proprio piazzamento in seguito alle ultime deludenti prestazioni, che hanno compromesso quanto di buono fatto fino ad alcune settimane prima della pausa. Nelle ultime cinque giornate di campionato gli uomini di José Mourinho hanno ottenuto solamente una vittoria (1-3 contro l’Hellas Verona), due pareggi (1-1 contro Sassuolo e Torino) e due sconfitte (0-1 contro Napoli e Lazio). Nonostante queste battute d’arresto, la Roma ha 27 punti in classifica e l’obiettivo stagionale, ovvero il piazzamento in Champions League, dista solamente tre lunghezze.

Ciò che deve realmente preoccupare non è il settimo posto, bensì lo scarso rendimento del reparto offensivo: sono solo 18 le reti realizzate in 15 giornate, un numero allarmante e che rende i capitolini la decima forza del campionato sotto questo aspetto. La Roma è ultima tra le big per numero di gol messi a segno ed è sotto a squadre ampiamente inferiori sulla carta come Salernitana (19 gol fatti), Bologna (20) e Udinese (24).

ROMA, SFORTUNA DA PRIMATO

I giallorossi faticano a costruire occasioni pericolose e lo si è visto soprattutto nell’ultimo periodo, ma di mezzo c’è anche tanta sfortuna. In questa stagione la porta avversaria sembra essere davvero stregata, infatti la Roma è la squadra che ha colpito più pali e traverse (12) in Serie A fino ad oggi. Il distacco dalla seconda classificata in questa particolare graduatoria è piuttosto ampio dato che Hellas Verona, Napoli e Inter sono tutte a quota 8, ben 4 in meno degli uomini di Mourinho.

TUTTI LEGNI COLPITI DALLA ROMA NELLA SERIE A 2022/2023

1° giornata, Salernitana-Roma 0-1: Paulo Dybala (palo) , Rick Karsdorp (palo)

, 2° giornata, Roma-Cremonese 1-0: Stephan El Shaarawy (traversa)

5° giornata, Udinese-Roma 4-0: Gianluca Mancini (palo)

6° giornata, Empoli-Roma 1-2 Paulo Dybala (palo) , Lorenzo Pellegrini (traversa)

12° giornata, Hellas Verona-Roma 1-3: Tammy Abraham (due pali) , Nemanja Matic (traversa)

13° giornata, Roma-Lazio 0-1: Nicolò Zaniolo (traversa)

15° giornata, Roma-Torino 1-1: Andrea Belotti (palo) , Paulo Dybala (traversa)

CHI SONO I CALCIATORI DELLA ROMA AD AVER COLPITO PIÙ LEGNI?

1° posto: Paulo Dybala = 3 legni

2° posto: Tammy Abraham = 2 legni

3° posto: Rick Karsdorp, Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Nemanja Matic, Nicolò Zaniolo e Andrea Belotti = 1 legno