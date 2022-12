Calciomercato Roma: Shomurodov primo nome per l'attacco della Cremonese. Anche il Torino resta interessato

La Roma è molto attiva sul mercato e Tiago Pinto è al lavoro per migliorare la rosa di José Mourinho. Dopo l'arrivo ufficiale di Ola Solbakken, il reparto offensivo offre un'eccessiva abbondanza, motivo per cui si cercherà di cedere almeno un giocatore. L'indiziato principale è Eldor Shomurodov, su cui c'è il forte interesse della Cremonese. La società grigiorossa è alla ricerca di una punta e l'uzbeko è il nome più caldo, ma servirà una cessione. Anche il Torino osserva il il ventisettenne, ma anche in questo caso prima di affondare il colpo sarà necessario l'addio di un calciatore offensivo.

(tuttomercatoweb.com)

