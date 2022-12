Dal Portogallo: Mourinho il prescelto come ct. Nessuna ipotesi di doppio incarico

In Portogallo continua a rimbalzare la notizia della volontà da parte della federazione di affidare la panchina della nazionale all'allenatore della Roma, José Mourinho. Secondo l'edizione online del quotidiano lusitano, il tecnico giallorosso è al 100% il prescelto per prendere il posto di Fernando Santos, che ha appena risolto il suo contratto da commissario tecnico. I vertici calcistici portoghesi non hanno ancora preso una decisione definitiva, ma questo sarebbe lo scenario più probabile.

Per la federazione lusitana l'ostacolo maggiore è rappresentato dal contratto che lega Mourinho e la Roma fino al 2024. È da escludere, infine, che lo Special One possa essere contemporaneamente l'allenatore dei giallorossi e il ct del Portogallo.

