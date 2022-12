Belotti, niente ritiro in Portogallo: i tempi di recupero sono ancora lunghi

Non c'è pace per Andrea Belotti. Il centravanti sta lavorando a Trigoria da tre giorni, ma non è ancora sceso in campo a causa della lesione muscolare rimediata calciando il rigore contro il Torino. Il numero 11 aveva già saltato le amichevoli della tournée in Giappone ed è praticamente impossibile che parta con la squadra per il Portogallo, dove la Roma rimarrà in ritiro dal 15 al 22 dicembre. Il provvedimento definitivo verrà annunciato tra oggi e domani ma, qualora Mourinho dovesse decidere di farlo partire insieme ai suoi compagni, la scelta sarebbe esclusivamente di carattere motivazionale. Il suo contratto scade a giugno e il rinnovo automatico per altre due stagioni, legato a tre obiettivi (numero di presenze raggiunte, minuti giocati e gol realizzati) appare in bilico.

