La Roma prosegue gli allenamenti a Trigoria prima della partenza per il Portogallo, dove resterà in ritiro dal 15 al 22 per prepararsi alla ripresa del campionato. Oggi, come documenta Cristian Volpato su Instagram, il classe 2003 giallorosso ha vinto la partitella nel corso della seduta mattutina a Trigoria in squadra con Matic, Kumbulla, Abraham e Karsdorp, al centro del caso scoppiato dopo Sassuolo-Roma e le dichiarazioni di Mourinho.