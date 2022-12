Calciomercato Roma: fumata grigia dopo l'incontro con il Lecce per Bove. Per il momento resta nella Capitale

Il futuro di Edoardo Bove è ancora da definire. Come rivelato durante la rassegna stampa odierna, la Roma e il Lecce si sono incontrate oggi a Trigoria per parlare del giovane centrocampista. Ecco gli aggiornamenti live:

18:40 - Secondo quanto annunciato dall'esperto di calciomercato, l'esito dell'incontro non è stato positivo. La fumata è stata grigia, tendente al nero e per il momento Bove rimarrà a Roma. Tiago Pinto ha chiesto al ds Corvino di risentirsi più avanti perché la Roma non ha certezze sulle condizioni fisiche di Wijnaldum. Bove partirà per il ritiro in Portogallo e a gennaio scoprirà il suo futuro.

18:29 - Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la società salentina ha formulato la proposta, ma il club capitolino non ha fretta e valuterà con calma la situazione.

Dopo l’incontro di oggi il #Lecce ha formulato la sua proposta per #Bove alla #Roma. I capitolini non hanno fretta e valutano la situazione per il loro classe ‘02 https://t.co/4qiy1XekrN — Gianluigi Longari (@Glongari) December 14, 2022

18:00 - Come riporta il sito che si occupa di calciomercato, il diretto sportivo Corvino vorrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Roma. Intanto Tiago Pinto si è informato per Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce. Il giocatore è valutato 20 milioni e partirà solamente in estate. Su di lui ci sono anche il Brentford e il Borussia Dortmund.

