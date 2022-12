Lecce: incontro a Roma, Bove è più vicino. Asta per Hjulmand

Sono ore decisive per la trattativa che porterebbe Edoardo Bove al Lecce. Oggi Pantaleo Corvino incontrerà a Trigoria Tiago Pinto per discutere del trasferimento del centrocampista della Roma nella sessione invernale del mercato. Il club salentino ha ormai superato la concorrenza per assicurarsi le prestazioni dell'azzurrino cresciuto sotto le direttive di Mourinho, che però attende il recupero dall'infortunio di Wijnaldum prima di dare l'ok alla partenza. Il Lecce cerca il prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Mentre la Roma è orientata per il prestito secco.

L'occasione dell'incontro per Bove sarà un momento opportuno per sondare la pista che porta al centrocampista danese del Lecce Morten Hjulmand. Un elemento che viene seguito con occhio molto attento dalla società giallorossa dei Friedkin. Sul ventitreenne danese si è aperta un'asta per la prossima sessione estiva. In Italia, oltre alla Roma, si è fatta avanti anche l'Atalanta. E cresce la fila degli estimatori a livello europeo con i club della Bundesliga (Eintracht Francoforte soprattutto) e della Premier League.

(Gasport)