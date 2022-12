NARDO: "Mi aggrappo a Mourinho, ma è ancora pienamente coinvolto?" - FOCOLARI: "Fossi la Roma mi preoccuperei di perderlo"

Focus sulle indiscrezioni circa un interesse della Federazione portoghese per Mourinho lungo le frequenze radiofoniche a sfondo giallorosso. "Mi aggrappo a Mourinho, ma è ancora pienamente coinvolto? Lui e la dirigenza sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda?", si chiede Alessio Nardo. "Il richiamo della nazionale portoghese sarebbe fortissimo. Fossi la Roma mi preoccuperei di perderlo", aggiunge Furio Focolari.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mi aggrappo a Mourinho, ma è ancora pienamente coinvolto? Lui e la dirigenza sono ancora sulla stessa lunghezza d’onda? È il tema di questo periodo (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che Mourinho tenga al suo Paese, il richiamo della nazionale portoghese sarebbe fortissimo. Fossi la Roma mi preoccuperei di perderlo (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Secondo me non è ancora l'ora per Mourinho di andare in una Nazionale. Starei più attento ai cambiamenti che possono esserci in Premier, con gli effetti della sostituzione di Southgate... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma deve preoccuparsi di comprare dei grandi giocatori, non di perdere Mourinho (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mi sembra più difficile trovare una scossa mentale rispetto a una soluzione tattica nuova che possa riaccendere la squadra (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Credo che quello tra Mourinho e il Portogallo sia un matrimonio destinato a farsi. All'Europeo del 2024 non me lo aspetto in panchina, semmai al Mondiale del 2026 (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il gioco di Mourinho a mio parere non valorizza Zaniolo. Dobbiamo iniziare a parlare del rinnovo del tecnico portoghese per ottimizzare gli investimenti dei prossimi mesi (MARCO ANDREOLI, PlayRoma - New Sound Level)

Il Marsiglia ha mostrato interesse per Karsdorp. Nessuna possibilità che Abraham lasci la Roma a gennaio. La situazione di Smalling è molto simile a quella di Mkhitaryan dello scorso anno. Vigorelli ritiene Zaniolo un giocatore degno di un ingaggio equivalente a quello di Dybala, la Roma non sembra d'accordo. Se da qui ai prossimi mesi non si dovesse arrivare ad un accordo penso che Zaniolo potrebbe partire (ERNESTO PELLEGRINI, PlayRoma - New Sound Level)