Il day after di Roma-Torino, Cristante si opera alla mano. Mercato: Pinto ci riprova per Frattesi

Ieri la Roma ha chiuso la prima parte della sua stagione pareggiando in casa contro il Torino. Bryan Cristante approfitterà della sosta per sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per curare una contusione ossea allo scafoide della mano sinistra.

È già tempo di calciomercato: Tiago Pinto ci riprova per Frattesi e Abraham può partire già a gennaio. Tentazione Roma, infine, per Cristiano Ronaldo, in rotta con il Manchester United.

I VOTI DEGLI ALTRI - ABRAHAM 'AL LIMITE DELL'INCOMPRENSIBILE', DYBALA 'PORTA LUCE', BELOTTI 'ENTRA DA EX VOGLIOSO'

IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "GIALLOROSSI NON HANNO PRODOTTO CALCIO GODIBILE" - CATAPANO: "PER MOU È TEMPO DI RIFLESSIONI"

IN THE BOX - LA VECCHIA GUARDIA TRADISCE LE ASPETTATIVE

CALCIOMERCATO ROMA, TIAGO PINTO CI RIPROVA PER FRATTESI. E ABRAHAM PUÒ PARTIRE GIÀ A GENNAIO

CRISTANTE: NEI PROSSIMI GIORNI INTERVENTO CHIRURGICO ALLA MANO

REPUBBLICA.IT - DOVE ANDRÀ CRISTIANO RONALDO? LA MAXI MULTA DELLO UNITED, IL CHELSEA E LA TENTAZIONE ROMA

SABATINI: "MOURINHO OPPIO DEI POVERI, MI LASCIA INDIFFERENTE COME ALLENATORE. TRISTE CHE KARSDORP DEBBA SCAPPARE IN OLANDA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

