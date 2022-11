IL PUNTO DEL LUNEDÌ - ZAZZARONI: "Giallorossi non hanno prodotto calcio godibile" - CATAPANO: "Per Mou è tempo di riflessioni"

La Roma gioca la sua ultima partita del 2022 all'Olimpico di Roma contro il Torino, strappando ai granata un pareggio al 93' con gol di Matic. "Davvero il tempo sarà galantuomo?" scrive Alessandro Catapano su Il Messaggero facendo riferimento alla sosta. Mimmo Ferretti sul Corriere della Sera parla dell'importanza di Dybala, ma "Nella Roma non può dipendere tutto da Paulo".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola

CORRIERE DELLO SPORT (I. ZAZZARONI)

[...] 7.5 a Mourinho (27 punti, 17 pienoni all'Olimpico e il sostegno del tifosi).

Hanno lavorato senza il mercato estivo, raschiando spesso il fondo del barile. Non hanno prodotto un calcio godibile, ma sono rimasti nella scia dei primi autorizzando pensieri positivi per la ripresa. La prova della Roma col Toro ha confermato quello che sapevamo: è bastato il ri entro di Dybala dopo 35 giorni per dare un senso compiuto alla fase offensiva: ha fatto più lui al 30% in venti minuti che gli altri al 100% in 6 partite [...]

IL CORRIERE DELLA SERA (M. FERRETTI)

Complicato affermare ora, cioè dopo quel venti minuti finali della partita contro Il Torino, che non avessero ragione coloro che si sodo strappati i capelli nel momento in cui Paulo Dybala si è infortunato, più di un mese fa, vittima di un problema muscolare. L'argentino è entrato con la Roma sotto di un gol e ha lasciato il segno da par suo, dimostrando/confermando di essere di una (una?) categoria superiore al suoi compagni. Un paio di giocate d'autore, il rigore rimediato e poi la traversa che ha dato il «la» al pareggio di Matic. Tanta roba, se di pensate, per uno che stava a fatica in piedi, che camminava invece di correre e che non ha mai cercato lo sprint, limitandosi a giocherellare con il pallone tra i piedi [...] Dybala é il più bravo, ma è davvero così impossibile fare a meno di lui senza snocciolare prestazioni da incubo? Il problema di gioco della Roma è evidente, chiaro, acclarato. Il compito di Mourinho, aiutato dalla sosta, sarà recuperare una qualità di gioco che possa prescindere dai singoli, anche da quelli più talentuosi.

IL MESSAGGERO (A. CATAPANO)

[...] Per il “grinch” Mourinho da ieri è il tempo delle “autoriflessioni”: le sue (ha avuto la bontà di non chiamarsi fuori) e dei suoi giocatori, ai quali il vate dà ormai ogni giorno degli “involuti”. Non a Paolino Dybala, ovviamente. [...] Meglio misurare la distanza dal quarto posto, decisamente ancora alla portata, a patto, ovviamente, chela salute assista sempre Dybala e Pellegrini. Gli infortuni hanno falsato questa prima parte della stagione. [...] Chi può garantire a José che al ritorno in campo, con un Mondiale nelle gambe, gli infortuni saranno solo un ricordo? Questione di tempo. Si dice che il tempo sia galantuomo, con chi ha ragione.

