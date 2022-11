Dove andrà Cristiano Ronaldo? La maxi multa dello United, il Chelsea e la tentazione Roma

REPUBBLICA.IT (A. GUERRERA) - Il pesante sfogo di Crisitiano Ronaldo contro il Manchetser United sanciscono di fatto il suo imminente addio ai Red Devils. In vantaggio per il portoghese c'è il Chelsea ma occhio alla tentazione Roma. La destinazione giallorossa è decisamente suggestiva. Ronaldo ha come agente Jorge Mendes, lo stesso di José Mourinho, Per l'agenzia di scommesse Betfair, inoltre, la capitale è una destinazione molto realistica, venendo subito dietro al Chelsea.

