Sabatini: "Mourinho oppio dei poveri, mi lascia indifferente come allenatore. Triste che Karsdorp debba scappare in Olanda"

TMW RADIO - Intervenuto ai microfoni del programma Maracanà, l'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico della Roma, Josè Mourinho.

Queste le sue parole:

"Mourinho? È un argomento stucchevole. Fa la sua recita quotidiana a uso e consumo dei giornalisti. Quando è venuto a Roma ho detto che era l'oppio dei poveri, la storia sta dimostrando che è così. Sono stato ammirato quando ha allenato il Porto, per il resto mi lascia indifferente come allenatore. Abraham? Va bene pizzicare i giocatori, ma quando esponi al pubblico ludibrio un giocatore come Karsdorp gli togli la possibilità di vivere serenamente in quell'ambiente. È probabile che questo ragazzo debba rinunciare a vivere normalmente a Roma. È triste che debba scappare in Olanda, poteva essere gestita in maniera diversa".