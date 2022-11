Calciomercato Roma, Tiago Pinto ci riprova per Frattesi. E Abraham può partire già a gennaio

La sosta per i Mondiali condurrà dritti alla finestra invernale di calciomercato e sembra poter riportare Tiago Pinto su vecchie strade. Come quella di Frattesi, a lungo inseguito in estate prima di lasciar perdere viste le richieste del Sassuolo, giudicate troppo alte dal club giallorosso. Ora la Roma potrebbe nuovamente aprire un discorso con i neroverdi, comunque fermi sull'idea di non aprire al prestito.

In più, dopo le ultime parole di Mourinho, non è da escludere che se dovessero arrivare offerte dalla Premier League, Abraham potrebbe lasciare la capitale già nel prossimo mercato.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE