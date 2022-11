I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham 'al limite dell'incomprensibile', Dybala 'porta luce', Belotti 'entra da ex voglioso'

Si chiude il 2022 giallorosso con una Roma sottotono che pareggia in casa contro il Torino. Pessima prestazione da parte di quasi tutti i giallorossi. Le uniche sufficienze sono quelle di Matic (6,57) e Dybala (6,92). Le punte non riescono a superare nemmeno il 5, con Abraham (4,35) per via della costante assenza sotto porta e Belotti (4,64) per il calcio di rigore sbagliato.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,85

Mancini 5,42,

Smalling 5,85,

Ibanez 5,57;

Celik 5,5,

Cristante 4,92,

Camara 5,85,

Zalewski 5,14;

Volpato 5,

Zaniolo 5,42;

Abraham 4,35.



El Shaarawy 5,78,

Matic 6,57,

Dybala 6,92,

Belotti 4,64,

Tahirovic 5,78.



Mourinho 5,28.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6;

Mancini 5,5,

Smalling 6,

Ibanez 5,5;

Celik 6,

Cristante 4,5,

Camara 5,

Zalewski 5;

Volpato 5,

Zaniolo 5;

Abraham 4.



El Shaarawy 6,

Matic 6,5,

Dybala 7,

Belotti 4,5,

Tahirovic 6.



Mourinho 5.

IL TEMPO

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Smalling 5,

Ibanez 5,5;

Celik 5,5,

Cristante 5,

Camara 6,

Zalewski 5;

Volpato 5,

Zaniolo 5;

Abraham 4.



El Shaarawy 5,5,

Matic 6,5,

Dybala 7,

Belotti 5,

Tahirovic 6.

Mourinho 5.



LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 5,5,

Smalling 6,

Ibanez 5,5;

Celik 5,5,

Cristante 5,

Camara 6,

Zalewski 5;

Volpato 5,

Zaniolo 5,5;

Abraham 4,5.



El Shaarawy 6,

Matic 6,5,

Dybala 7,

Belotti 5,

Tahirovic 6.

Mourinho 5.



CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini, 5,5

Smalling 6,

Ibanez 6;

Celik 6,

Cristante 4,5,

Camara 6,

Zalewski 6;

Volpato 5,

Zaniolo 6;

Abraham 4,5.



El Shaarawy 6,

Matic 6,5,

Dybala 7,

Belotti 4,5,

Tahirovic 6.

Mourinho 5, .



CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5,5;

Mancini 5,5,

Smalling 6,

Ibanez 5;

Celik 4,

Cristante 5,

Camara 6,

Zalewski 4,5;

Volpato 5,

Zaniolo 5,5;

Abraham 4,5.



El Shaarawy 5,

Matic 6,5,

Dybala 6,

Belotti 4,5,

Tahirovic 4,5.

Mourinho 5,5.



LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5;

Mancini 5,

Smalling 6,

Ibanez 5,5;

Celik 5,5,

Cristante 5,

Camara 6,

Zalewski 5;

Volpato 5,

Zaniolo 5,5;

Abraham 4,5.



El Shaarawy 6,

Matic 7,

Dybala 7,5,

Belotti 4,

Tahirovic 6.



Mourinho 5,5.

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Smalling 6,

Ibanez 6;

Celik 6,

Cristante 5,5,

Camara 6,

Zalewski 5,5;

Volpato 5,

Zaniolo 5,5;

Abraham 4,5.



El Shaarawy 6,

Matic 6,5,

Dybala 7,

Belotti 5,

Tahirovic 6.

Mourinho 6.