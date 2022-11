BALZANI: "Pinto aiuti Mourinho a gennaio" - MATTIOLI: "Con un minimo di gioco si poteva ovviare alle difficoltà"

La prima fetta di stagione della Roma si chiude con il pareggio interno contro il Torino. "Attraverso un minimo di gioco, che la Roma non ha, si sarebbe potuto ovviare al periodo negativo" attacca Mario Mattioli. "Ci sono responsabilità di Mourinho, è evidente, ma le principali sono di quei giocatori che dovevano crescere con la vittoria della Conference e invece non l'hanno fatto" l'analisi di Augusto Ciardi.

Francesco Balzani guarda al mercato: "Pinto aiuti Mourinho a gennaio perché finora non l'ha mai fatto".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

La Roma ha giocato una partita rendendola complicatissima. La presenza di Dybala in campo ti da la speranza che possa succedere qualcosa, come è successo. Tutti devono farsi un esame di coscienza. Ci sarà tempo per recuperare i giocatori che ti portano ad una qualità di gioco migliore. Ieri Volpato non ha preso una giocata giusta ed Abraham sembra svanito. (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Bisogna capire come la Roma riesca a far sempre segnare gli altri. Il Torino e il Sassuolo non sono più forti della Roma ma hanno giocato meglio, non c'è uno sviluppo di gioco che porti ad un'occasione da gol. Non puoi contare solo su Dybala (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Questo rifugiarsi nell'assenza di Dybala lo trovo un po' esagerato. Attraverso un minimo di gioco, che la Roma non ha, si sarebbe potuto ovviare al periodo negativo. La Roma non ha gioco e non capisco perchè Mourinho non cambia modulo. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La vecchia guardia, da Mancini a Cristante, Ibanez, Pellegrini e Zaniolo, sono qui da anni e i loro risultati sono sempre questi, è un gruppo perdente. Ci sono responsabilità di Mourinho, è evidente, ma le principali sono di quei giocatori che dovevano crescere con la vittoria della Conference e invece non l'hanno fatto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala tu non lo alleni perché sa trovare la posizione, conosce le giocate. Ma gli altri 20 vanno allenati, organizzati: non puoi aspettare che sia un giocatore ad accendere la luce. Si parla di mentalità ma faccio fatica a capire: non vedo una squadra svogliata, anzi si sforza di fare qualcosa (UBALDO RIGHETTI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo ieri mi sono convinto che il bel gioco lo facciano i giocatori bravi: ieri si è vista la Roma migliore delle ultime 4-5 partite nei 20 minuti finali. Pinto aiuti Mourinho a gennaio perché finora non l'ha mai fatto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma non si è mossa dall’anno scorso. Vedere giocare una squadra così male è deprimente. La rosa della Roma è un’ottima rosa, potrebbe fare molto di più, Mourinho deve trovare delle soluzioni. L’involuzione di alcuni giocatori è preoccupante, Abraham oggi è peggio di quasi tutti gli attaccanti titolari della Serie A. Mi dispiace per Belotti, ma ieri non avrebbe mai dovuto tirare quel rigore, era troppo pesante. La sosta arriva al momento giusto (VALERIO PAOLUCCI, PlayRoma)

Francamento ora arrivare quarti mi sembra complicato. Puoi fare la corsa su Lazio o Atalanta ma riprendere Inter o Juventus mi sembra difficile (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma è in un momento difficilissimo. Il gioco della Roma è imbarazzante, dopo un anno e mezzo non si vede un’idea. Dybala dovrebbe portarti da 90 a 100, non da 0 a 10. Non si segnano 27 gol per caso: Abraham è un giocatore forte, ma ha evidentemente un limite psicologico ed emotivo. Mi sembra molto difficile recuperare da questa situazione (MARCO ADNREOLI, PlayRoma)

I primi 70 minuti della Roma sono imbarazzanti. Abraham è l’ombra di sé stesso, le parole di Mourinho mi fanno pensare che il ragazzo abbia dei limiti difficilmente risolvibili. Secondo me è un attaccante molto forte, ma è difficile uscire dal tunnel in cui si è infilato da solo (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)