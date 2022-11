Cristante: nei prossimi giorni intervento chirurgico alla mano sinistra

Bryan Cristante si era unito al gruppo azzurro di Roberto Mancini a Coverciano, ma ha lasciato il ritiro questa mattina poiché indisponibile. Secondo quanto appreso, il centrocampista giallorosso sarà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni per curare una contusione ossea allo scafoide della mano sinistra, riportata nei minuti finali di Roma-Napoli. Il giocatore ha utilizzato un tutore, non si è voluto fermare e ha continuato a giocare ma la situazione è peggiorata, come evidenziato da una risonanza effettuata nei giorni scorsi.