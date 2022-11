-2 al Torino, Dybala parzialmente in gruppo. Rinnovo automatico fino al 2024 per Smalling. Mondiale, convocati anche la Joya e Vina

Mancano solamente due giorni a Roma-Torino, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e ultimo impegno prima della sosta per il Mondiale. La competizione che si svolgerà in Qatar andrà in scena dal 20 novembre al 18 dicembre e, oltre a Zalewski e Rui Patricio, ci saranno anche Vina e Dybala. La Joya sembra essere recuperata, tanto da essersi allenata parzialmente in gruppo e potrà disputare una manciata di minuti già domenica.

Per quanto riguarda il mercato, la Roma potrebbe pensare a Klostermann in caso di addio di Karsdorp. Occhi anche su Van de Ven come possibile sostituto di Kumbulla. Inoltre Smalling ha raggiunto la ventesima presenza stagionale, motivo per cui il suo contratto è stato rinnovato automaticamente fino al 2024.

