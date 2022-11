CIARDI: "Ora per Mourinho nessuno è intoccabile" - BALZANI: "Non mi aspetto di vedere più Karsdorp con la maglia della Roma"

A due giorni da Roma-Torino, match valido per la quindicesima giornata di Serie A e ultima partita prima della sosta, lungo le frequenze radiofoniche romane il tema di principale discussione resta il caso Karsdorp che, dichiara Francesco Balzani, "Non mi aspetto di vedere più con la maglia della Roma". "Ora nessuno per Mourinho è intoccabile", è la riflessione più ampia di Augusto Ciardi.

La questione Zaniolo-Nazionale è grave, finché ci sarà Mancini credo non avrà vita facile in azzurro. Karsdorp? Potrebbe addirittura portare in tribunale Mourinho, un dipendente non può essere trattato in un certo modo. Chiaramente non lo farà, ma questo rischia di diventare mobbing (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Le parole dell'agente di Karsdorp fanno capire l'irritazione del calciatore. Credo che questa dovesse essere una faccenda da risolvere all'interno dello spogliatoio (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Rispetto ai miei sono cambiati totalmente i tempi. Ora non è solo Zaniolo, ma anche altri giocatori appena possono lasciano Coverciano. Mancini è una persona troppo intelligente per non capire che ci sono esigenze di società e che ci sono troppi infortuni (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È iniziato un nuovo corso per la Roma, ora nessuno per Mourinho è intoccabile (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Non condivido la non convocazione di Abraham, ma la posso capire. La non chiamata di Tomori e Smalling rispetto a Maguire mi sembra una barzelletta. Klostermann è una via di mezzo tra Karsdorp e Celik, buon giocatore ma non parliamo di un mostro. Domenica col Torino deve giocare Belotti (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo 92.7)

Non mi stupirei di non vedere Karsdorp in Giappone o in Portogallo, l'unica domanda da farsi è che mercato ha l'olandese e quanto è disposta a perdere la Roma. E poi bisogna cercare il sostituto e i nomi non sono molto importanti. Non mi aspetto di vedere più Karsdorp con la maglia della Roma (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La sensazione è chè Mourinho sia molto nervoso al di là del caso Karsdorp. La Roma è in ritardo nel suo programma per il tasso tecnico della rosa e per gli infortuni, mentre le aspettative restano alte. Se non batti il Torino la classifica rischia di diventare deficitaria (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)