Calciomercato Roma: interesse della Fiorentina per Kumbulla, i giallorossi seguono van de Ven

Nel mercato di gennaio la Roma potrebbe cedere Marash Kumbulla. Secondo quanto appreso dal sito specializzato in calciomercato, la Fiorentina potrebbe essere concretamente interessata all'ex difensore dell'Hellas Verona e una trattativa per il passaggio in viola del calciatore albanese potrebbe cominciare già durante la sosta mondiale.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, però, la Roma sembra essere pronta a muoversi anche in entrata. Il calciatore che José Mourinho ha messo in cima alla lista delle preferenze per gennaio è il ventunenne Micky van de Ven. Sempre presente in tutte le partite stagionali del Wolfsburg, è un difensore mancino che può giocare in una difesa a tre o anche a quattro, e in carriera ha fatto anche il terzino sinistro. La sua gestione è affidata a Rafaela Pimenta, ma la trattativa per portarlo nella capitale è complicata. Il Wolfsburg, infatti, non vorrebbe cederlo, soprattutto a metà stagione, forte di un contratto che scade nel 2025.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE