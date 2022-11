Trigoria: Karsdorp si allena con la squadra (FOTO)

Rick Karsdorp ha regolarmente lavorato con il gruppo nell'allenamento odierno della Roma a Trigoria, in vista della partita contro il Torino, in programma domenica alle 15. Seppur indirettamente, l'esterno olandese era stato oggetto di parole molto forti da parte del tecnico giallorosso, José Mourinho, nel post partita di Sassuolo-Roma. Lo Special One aveva parlato di "atteggiamento non professionale da parte di un giocatore" che, come ha confessato lui stesso, ha invitato a trovarsi una nuova squadra per gennaio. Nonostante ciò, Karsdorp si è allenato con i compagni, mostrandosi anche sorridente.