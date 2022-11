ROMA-TORINO: arbitra Rapuano

Sarà Antonio Rapuano ad arbitrare Roma-Torino, 15esima giornata di Serie A ed ultima partita di campionato per i giallorossi prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Domenica, alle 15.00 all'Olimpico, il direttore di gara sarà assistito da Berti e Vono con Piccinini quarto uomo. Var affidato a Nasca, coadiuvato da Guida.

Tutte le designazioni delle gare in scena domenica:

ATALANTA – INTER h. 12.30

CHIFFI

BACCINI – COLAROSSI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MUTO

H. VERONA – SPEZIA h. 15.00

MARESCA

ROSSI L. – TRINCHIERI

IV: PRONTERA

VAR: FOURNEAU

AVAR: LA PENNA

MONZA – SALERNITANA h. 15.00

GIUA

TOLFO – RICCI

IV: CAMPLONE

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

ROMA – TORINO h. 15.00

RAPUANO

BERTI – VONO

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: GUIDA

MILAN – FIORNTINA h. 18.00

SOZZA

MONDIN – MORO

IV: DI BELLO

VAR: FABBRI

AVAR: LONGO S.

JUVENTUS – LAZIO h. 20.45

MASSA

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

(aia-figc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE